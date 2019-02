Otello, az álomszerep

A rimaszombati származású művész számára Verdi Otellója igazi álomszerep, életének utóbbi két évét az előadásra való felkészülésnek szentelte. „Ebben a szerepben tavaly debütáltam az ostravai Nemzeti Színházban. Az egyik tanárom budapesti volt, a másikhoz, Danilo Rigosához pedig egészen Velencéig mentem” – mondta lapunknak Tóbisz Titusz, aki azt állítja, hogy egy drámai tenornak Otelló szerepe jelenti a legnagyobb kihívást.

„Az első két felvonás szinte egybefüggő éneklésről szól, de a harmadik sem könnyű. Rengeteg énekelni való van benne, és pontosan ettől olyan szép. Ez a szerep komoly színészi képességeket is igényel, mert különben sekély marad. Nagy Viktor, az előadás rendezője kifejezetten azt kérte tőlünk, hogy plasztikusan formáljuk meg a szerepet, saját magunkból kiindulva. Erőteljesen, ugyanakkor érzékenyen” – magyarázta az operaénekes.

A múlt pénteken bemutatott darab a szakemberek szerint visszamenekülés abba az időszakba, amikor az opera szinte még verhetetlen volt a színpadon. „Ez a darab olyan felkészülést kíván, amilyet manapság nagyon ritkán lát az ember. Nem egy modern Otellót mutatunk be minimalisztikus kosztümökkel, hanem éppen ellenkezőleg. A fiatalok számára a középkori kosztümvilág és a modern játékstílus, valamint a részletgazdag rendezés lehet érdekes, az idősebb generációt viszont Verdi-klasszikusként képes megszólítani az előadás” – mondta Tóbisz Titusz.

Nagy Viktor rendezőt váratlanul érte a kassai Állami Színház megkeresése. „A Vajdaságban már nagyon sok darabot rendeztem, de Szlovákiában még egyet sem. Szerencsére a kassai társulatban is sok magyar van, így a kommunikáció sem okozott gondot. Kassa egy igazi polgári város, jó látni, ahogy a járókelők beülnek a kávézókba. A város szinte formálja az itt lakókat. Nagyon inspiráló ilyen környezetben dolgozni, éppen ezért igyekeztem úgy megrendezni a darabot, hogy a magyarországi és az itteni magyarok is büszkék legyenek rá” – mondta a rendező.