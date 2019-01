Összeállt a Berlinale versenyprogramja

Az Arany Medvéért és a főbb alkotói kategóriákban kiosztandó Ezüst Medvékért versenyző filmek közül ismét számos alkotás feszeget aktuális társadalmi, politikai kérdéseket.

A világhírű francia rendező, Francois Ozon például a katolikus egyházat megrázó gyermekbántalmazások témáját dolgozta fel Grace a Dieu (Isten kegyelméből) című alkotásában, amelyet egy igaz történet alapján forgatott, a legnagyobb titokban. A nőkről szóló filmjeiről híres spanyol Isabel Coixet két nő szerelméről mesél Elisa y Marcela (Elisa és Marcela) című munkájában.

A nők egyre nagyobb teret nyernek a rendezők között, a tavalyi négy után idén heten vannak a versenyzők között. Jellemző a mezőnyre a hollywoodi filmgyártás jelenlétének hiánya is, amerikai produkciót csak versenyen kívül mutatnak be Berlinben. Köztük van A nagy dobás című munkájáról ismert Adam McKay új politikai szatírája, az Alelnök, amely Dick Cheneyről szól. Az egykori amerikai alelnököt az Oscar-díjas Christain Bale alakítja, aki A nagy dobásban is szerepelt.

Versenyen kívül öt további alkotást vetítenek a február 7-én kezdődő fesztivál fő szekciójában. A versenyfilmekkel együtt 23 munka közül 20-nak a Berlinalén tartják a világpremierjét. A produkciókban és koprodukciókban 25 ország vett részt. Ismét erős a közép- és kelet-európai jelenlét, lengyel, ukrán, horvát, szlovén, szerb és macedón közreműködéssel készült film is szerepel a programban.

Magyarországról ezúttal a rövidfilmes szekcióba hívtak meg műveket, Buda Flóra Anna Entropia és Tóth Luca Lidérc úr című alkotását. Vetítik Mészáros Márta Örökbefogadás című filmjének 4K-felbontású, digitálisan felújított változatát is, a Klasszikusok nevű szekcióban.

Szlovákiát a versenyprogramban Martin Smatana Šarkan (Sárkány) című bábfilmje képviseli, amely egy nagyapa és unokája közös szenvedélyéről, a sárkányeregetésről szól, de egyúttal az elmúlás, a gyász és az elengedés témájával is foglalkozik. Érdekesség, hogy a bábfilm első kellékeit a rendező nagyapja készítette el kilenc évvel ezelőtt.

A Berlinale a cannes-i és a velencei mellett a legfontosabb A-kategóriás filmfesztiválnak számít. Tavaly csaknem 500 ezer látogatót vonzott Berlinbe, éves költségvetése körülbelül 25 millió euró. A rendezvény idén is tizenegy napos lesz, február 7-én kezdődik és 17-én ér véget. Ez egyébként az utolsó Berlinale, amelyet a német Dieter Kosslick irányít, a 2001 óta hivatalban lévő fesztiváligazgatótól az olasz Carlo Chatrian és a holland Mariette Rissenbeek veszi át a stafétabotot.