Nosztalgiautazással a Múzeumok éjszakájára

A fővárosban ez alkalomból több mint ötven intézmény-helyszín nyújt – aktuális kulturális kínálatuk mellett – gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt olyan, csak ezen a napon elérhető foglalatosságot, programokat, amelyek szórakoztatva nyújtanak hasznos információkat.

Rajzok a légópincében

Kezdjük a kedvcsinálót olyan helyszínnel, amely először kapcsolódik be a „hosszú éjszakás” programsorozatba. A Hviezdoslav Városi Színház alatt lévő egykori légópince 15 órától „foglalható el”. Természetesen nem a polgári védelmi célokat szolgáló, vagyis nem az óvóhely funkcióját prezentálja a helyszín, hanem a KOMA című nemzetközi képregény-kiállításnak nyújt terepet. A magyar színeket ezen a rajzolt történeteket tálaló mustrán Haránt Artúr, Oravecz Gergely, Stark Attila és Sebesvári Soma képviseli.

Magyar tájképek

Munkácsy Mihály, Paál László, Szinyei Merse Pál, Mészöly Géza, Deák-Ébner Lajos, Spányi Béla és Mednyánszky László tájábrázolásai is láthatók a Szlovák Nemzeti Galéria A műteremből a természetbe – a tájképfestészet alakulása Közép-Európában az 1860–1890-es években című kiállításán. A tárlat azt az utat mutatja be, amely az akadémiai tájképfestéstől elvezetett a bensőséges, a személyiséget tükröző és a természet valós karakterét megragadó tájképábrázolásig. Az Esterházy-palotában prezentált műtárgyanyag ilyen összeállításban és elrendezésben sehol másutt nem látható. Több rangos hazai, magyarországi és cseh intézmény, élen a pilseni Nyugat-csehországi Galéria összefogásával és támogatásával jött létre a mustra, mely az Osztrák–Magyar Monarchia területén alkotott (magyar, osztrák, cseh, szlovák) festőművészek munkásságából válogat. A kiállítás szombaton 17 órától kurátori vezetéssel tekinthető meg. 19 órától Katarína Beňová kurátor Mednyánszky László életét és munkásságát mutatja be. 20 órakor kezdődik egy, ugyancsak Mednyánszkyval foglalkozó performansz, képzőművészeti installáció, mozgásszínház, videoművészet, zene és a művész naplójából idézett részletek kombinációjával.

1848/49 Pozsonyban

A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma 10-től 23 óráig (utolsó belépés 22.30) várja látogatóit a Felcserélt otthonok és az Itt az idő! 1848/49 Pozsonyban című időszaki, továbbá a Magyarok Szlovákiában, valamint az Étel, ital, álom... Mindennapok és ünnepek a nép életéből című új, állandó néprajzi kiállítására. Az Étel, ital, álom… című, szemléletes áttekintést nyújtó bemutatón klasszikus és új médiákat is alkalmazó elrendezésben ismerkedhet a látogató a Szlovákiában élő magyarok népi kultúrájával. A Brämer-kúriában látható kiállítás a gazdálkodási módok, a háziipar, a lakáskultúra, a házi munkák, az öltözködés, a népművészet és a szokásvilág eszköztárának jellegzetes tárgyi és szellemi emlékeiből válogat a 19. század közepétől napjainkig. A felsorolt témákat karakterisztikus, tipikus múzeumi tárgyak jelenítik meg. Használatuk pontosabb megismerését segítik Arany Adalbert László és Lipcsey Gyula 1940-es és 1950-es években készült fotói.

Játék és közlekedés

A csehszlovák hajózás száz éve című kiállítást járhatja be a közönség az évek óta egyik leglátogatottabb helyszínen, a Közlekedési Múzeumban, egyben megtekintheti az intézmény gyűjteményének húsz legjelentősebb régi közlekedési eszközét, melyeket a múzeumalapítás évfordulójára válogattak össze. Az előző évekhez hasonlóan e helyszínen agyagból különféle közlekedési eszközöket készíthetnek a gyerekek. Másutt is lesz lehetőség kézműves-foglalkozásokra. A Szlovák Nemzeti Múzeum Régészeti Múzeumában, ahol az idei „éjszakai” téma az ókori Egyiptom, a gyereklátogatók agyagból szkarabeuszt (az egyiptomiak szent állata) formálhatnak maguknak, de saját készítésű Narmer-palettával is távozhatnak a foglalkozásról.

A játékkal való ismerkedés több formájára nyílik lehetőség a Pozsonyi Városi Múzeum programjában is. Az alkalomra a gyűjteményből az óvárosháza udvarára régi játékok kerülnek ki, de a gyereklátogatók mesélés révén is képet alkothatnak nagyszüleik játékairól. Az egykori játékokhoz hasonlóan szombaton régi közlekedési eszközök is visszatérnek a jelenbe. Az egyes kiállító intézményeket a közösségi közlekedésből mára kikopott nosztalgia villamosokkal, trolibuszokkal és autóbuszokkal is meg lehet közelíteni. Napközben gőzmozdony vontatta, este történelmi típusú motoros szerelvénnyel lehet nosztalgiavonatozni.

A Múzeumok éjszakája fővárosi rendezvényeire elég egy helyütt megváltani a belépőjegyet, az érvényes a többi helyszínen is. Gyerekeknek tízéves korig ingyenes a belépő.

A projektbe bekapcsolódó vidéki helyszínek programjáról olvasóinkat folyamatosan tájékoztatjuk a Régió rovatban.