Megvan a BRIT Awards-jelöltlista

Először is: miért jelölnek ismét egy olyan csapatot, amely tavaly már megnyerte ugyanazt a kategóriát? A Little Mix forradalmat csinált, hiszen lánycsapat előttük még soha nem lett az év zenekara. Idén viszont nem tettek le túl sokat az asztalra, szóval érthetetlen számomra ez a jelölés. Ahogy az is, hogy az év dala kategóriában 13 jelölt van, feltörekvő tehetségekből (Rising Star) viszont csak hármat tudtak összegereblyézni (Holly Humberstone, Bree Runway, Lola Young). Az év albumának jelöltjei között ott van Ed Sheeran harmatgyenge idei lemeze is, a Coldplay pedig bekerült a legjobb alternatív előadó kategóriájába amelyben ma már a Glass Animals is furán hat, nem még Chris Martinék, akik remek üzleti érzékről tanúskodva a BTS fiúcsapattal is kollaboráltak idén. A koreai srácok másodjára is bekerültek a legjobb nemzetközi csapat kategóriájába, ahol többek közt az ABBA-val kell megmérkőzniük.

A legtöbb, egyenként négy-négy jelölést Adele, Ed Sheeran, Little Simz és a rapper, Dave kapta, ők Sam Fenderrel kiegészülve akár az év előadói is lehetnek. A Brit Awards ugyanis – a világon elsőként - a nemek közti egyenlőség jegyében eltörölte a férfi és női kategóriákat. A szavazásra jogosult kb. ezer producer, kiadó, ügynök, kritikus, zenei újságíró és korábbi kategóriagyőztes idén renkívül színes listáról válogathat. A díjátadót szokás szerint jövő februárra tervezik, hacsak az élet közbe nem szól.

Íme, a jelöltek teljes listája.

Az év előadója

Adele

Dave

Ed Sheeran

Little Simz

Sam Fender

Az év együttese

Coldplay

D-Block Europe

Little Mix

London Gramma

Wolf Alice

BRITs Rising Star

Holly Humberstone

Bree Runway

Lola Young



Az év dala

A1 & J1 – Latest Trends

Adele – ‘Easy On Me’

Anne-Marie/KSI/Digital Farm Animals – Don’t Play

Becky Hill és David Guetta – Remember

Central Cee – ‘Obsessed With You’

Dave – Clash (featuring Stormzy)

Ed Sheeran – Bad Habits

Elton John and Dua Lipa – Cold Heart

Glass Animals – ‘Heat Waves’

Joel Corry/Raye/David Guetta – Bed

KSI – ‘Holiday’

Nathan Evans/220Kid/Billen Ted – Wellerman

Riton x Nightcrawlers – ‘Friday (featuring Mufasa and Hypeman)’

Tion Wayne and Russ Millions – Body

Tom Grennan – Little Bit of Love

A legjobb új előadó

Central Cee

Griff

Joy Crookes

Little Simz

Self Esteem

Az év albuma

Adele – 30

Dave – We’re All Alone In This Together

Ed Sheeran – =

Little Simz – Sometimes I Might Be Introvert

Sam Fender – Seventeen Going Under

Az év rock/alternatív előadója

Coldplay

Glass Animals

Sam Fender

Tom Grennan

Wolf Alice

Az év Hip Hop/Grime/Rap előadója

AJ Tracey

Central Cee

Dave

Ghetts

Little Simz

Legjobb tánczenei előadó

Becky Hill

Calvin Harros

Fred again…

Joel Corry

Raye

Legjobb Pop/R&B előadó

Adele

Dua Lipa

Ed Sheeran

Griff

Joy Crookes

Legjobb nemzetközi előadó

Billie Eilish

Doja Cat

Lil Nas X

Olivia Rodrigo

Taylor Swift



Legjobb nemzetközi együttes

ABBA

BTS

Måneskin

Silk Sonic/Bruno Mars/Anderson.

Paak

The War On Drugs



Az év nemzetközi dala

ATB/Topic/A75 – Your Love

Billie Eilish – Happier Than Ever

Ckay – Love Nwantiti (Ah Ah Ah)

Doja Cat – Kiss Me More (featuring Sza)

Galantis/Guetta/Little Mix – Heartbreak Anthem

Jonasu – Black Magic

Kid Laroi and Justin Bieber – Stay

Lil Nas X – Montero (Call Me By Your Name)

Lil Tjay & 6lack – Calling My Phone

Måneskin – I Wanna Be You Slave

Olivia Roderigo – Good 4 U

Polo G – Rapstar

Tiësto – The Business

The Weeknd – Save Your Tears