Meghalt Grétsy László nyelvész

Grétsy László halálhírét A magyar nyelv jövője – a nyelvi változások nyomában című konferencián jelentették be tegnap délután az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Az ismert nyelvész maga is készült erre a konferenciára, de vasárnap „álmában békésen elhunyt”, néhány héttel 92. születésnapja előtt.

A nyelvtudományok kandidátusa címet 1960-ban szerezte meg, majd a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa lett. Később a Tanárképző Főiskolai Kar Magyar Nyelvi Tanszékének tanszékvezető főiskolai tanáraként folytatta, közben az MTA Magyar Nyelvi Bizottságának társelnökévé is megválasztották, majd nyugdíjba vonulása után annak tiszteletbeli elnöke lett. Az Anyanyelvápolók Szövetségében is előbb elnöki, majd tiszteletbeli elnöki pozíciót töltött be. Munkatársa volt több nyelvészeti folyóiratnak – például a Magyar Nyelvőrnek és az Édes Anyanyelvünknek –, de az Élet és Tudomány rovatvezetőjeként is működött. A Magyar Örökség díjjal 2007-ben, A Prima Primissima díjjal 2012-ben tüntették ki.

Legtöbben azonban az Álljunk meg egy szóra! című tévéműsorból ismerhették. Az 1987-ben induló, heti ismeretterjesztő sorozatban tízperces adásokba tömörítve beszélgetett Vágó Istvánnal nyelvhelyességi kérdésekről - általában egy-egy szónak, kifejezésnek az eredetét, esetleges hibás használatát magyarázták el. A nyelvművelő tévésorozat 500. adása alkalmából 1997-ben nívódíjat kapott. .