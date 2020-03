Leállnak a forgatások

Ez annyi jelent, hogy a Disney-nél szünetel Ridley Scott Az utolsó párbaj című filmje Matt Damonnal, Adam Driverrel és Ben Affleckkel a főszerepben, a Reszkessetek, betörők! remake-je, a Drágám, a kölykök összementek rebootja, az új Pán Péter-film, valamint A kis hableány élőszereplős változata, amelynek forgatása holnap kezdődött volna.

A Universal és a Netflix is hasonló intézkedésről számolt be. Előbbi leállítja az új Jurassic Park-film, a Dominion forgatását is, amely már február óta készült, és 2021-es bemutatót terveztek neki. Leáll az Ice T főszereplésével forgó, igaz történeten alapuló Flint Strong című bokszdráma készítése is.

A Netflixnél többek közt a világsikert aratott Stranger Things sorozat következő évadának forgatása szünetel bizonytalan ideig, de az Orlando Bloom főszereplésével Budapesten forgó, második évadánál tartó Carnival Row sorozat jövője is kérdéses.

A Warner Bros. egyelőre csak egy készülő produkciót állított le: a következő Batman-filmet.