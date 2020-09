Könyvünnep a virtuális térben

2020 sajnos nem a nagy könyves rendezvények éve. Viszont sokan talán most fedezték fel újra az olvasás élményét, azt, hogy a szorongató bezártság érzését enyhítheti egy-egy jól kiválasztott könyv. Aki tehette, otthonába rendelte a mindennapi betevő mellé a könyvet, a világhálót elárasztották a gyerekeknek, felnőtteknek szánt ajánlatok.

„Nekünk, könyveseknek, íróknak, költőknek, tudósoknak, kiadóknak, kereskedőknek nagy a felelősségünk és a szerepünk is abban, hogy némi kárpótlást, mentális védelmet nyújthassunk rendkívüli időkben. Ezért most is össze-gyűjtöttük a hagyományos ünnepi könyvhetek alapkellékeit, az idén publikált és kiadók által ajánlott kortárs magyar szerzők és a klasszikus szerzők új kiadású műveit. Elkészítettük az ünnepi könyvheti listát, megjelentettük a kiadványok katalógusát, eredményt hirdetünk a Szép Magyar Könyv 2019 versenyében. A Vörösmarty tér könyvheti színpada helyett a kiadók könyvbemutatói és író-olvasó találkozóinak színe-java átköltözik a virtuális térbe. Ez a rendezvény természetesen nem pótolhatja és nem is akarja pótolni a könyvhét hangulatát.Csak azt jelenti, hogy az olvasás nyújtotta öröm a legsivárabb, legelmagányosodottabb időkben is a szabadság érzését adhatja” – írja Gál Katalin, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnöke a katalógus előszavában.

Idén egyébként rekord számú, 176 kiadó, szervezet jelentkezett kiállítóként az Ünnepi Könyvhétre, ami azt jelzi, hogy a könyvszakma a nehezített körülmények között is teljesíti küldetését, a sokszínű kultúra, irodalom közvetítését. A válság azonban érezhető: az igényes rétegkönyveket megjelentető kisebb kiadók eltűnőben vannak.

A könyvheti újdonságok hosszú listáját megtalálják az unnepikonyvhet.hu címen, mi most néhány érdekesnek ígérkező kötetet emelünk ki.

H. Nagy Péter Karanténkultúra és járványvilág című könyve a Prae Kiadó gondozásában jelenik meg, rekordgyorsasággal. A tavaszi karanténszituációhoz kapcsolódó miniesszékben a szerző az egész világot érintő jelenséghez, a vírustematika irodalmi és filmes feldolgozásaihoz közelít. Mindemellett szisztematikusan és kreatívan használja fel a természet- és orvostudományi eredményeket, rendkívül olvasmányosan közvetítve és továbbgondolva azokat.

A sci-fi politológiája, a Fantasztikus világok, a Nevelj jedit! és a Párhuzamos univerzumok című ismeretterjesztő kötetek szerzői sokszorosan cáfolták azt a hiedelmet, hogy komoly tudós nem foglalkozik mesékkel. Az Egy galaxissal odébb – Fantáziavilágok valóságai című antológia két szerkesztőjével, Filippov Gábor történész-politológussal és Nagy Ádám neveléskutatóval, oktatóval Mészáros Antónia beszélget szombaton 17.30-tól, a könyvbemutatót online közvetítik a Facebookon.

Szintén bárki „részt vehet” Nyáry Krisztián új kötetének bemutatóján. Az Általad nyert szép hazát – A Himnusz és a himnuszok kalandos élete című könyvben a szerző a magyar himnusz történetét tárja elénk, és szokásához híven sok mindenről kideríti, hogy nem is úgy volt, ahogy tanultuk. Arra is választ kapunk, mi köze van Balassi Bálintnak és a kanásztáncnak Kölcsey szövegéhez, miért tartotta közepes versnek saját művét a költő, és hány perc alatt írta Erkel a Himnusz zenéjét. A könyvbemutatót szeptember 20-án 18 órától online közvetítik a Líra Könyvek Facebook-oldalán, a szerzővel Nádasdy Ádám beszélget.

Mit tennénk, ha egy hónapunk, netán csak öt percünk volna hátra az életből? „Selyem Zsuzsa novelláinak hősei, legyenek emberek, állatok, áldozatok, klímabűnözők vagy szaporodni vágyó humánok, rendre úgy hiszik, hogy a rossz dolgok, ha vannak egyáltalán, meggyógyíthatók. A történetek hol groteszk, hol szürreálisan valóságos világában a szereplők országhatárokon át, háborúból menekülve, a pokol köreit megjárva vagy épp egy gyanúsan békésnek ígérkező vitorlázásról nem elszökve, vitriolos humorral próbálják túlélni sorsuk kiszámíthatatlan fordulatait” – áll Az első világvége, amit együtt töltöttünk című kötet fülszövegében. A könyv a Jelenkor Kiadónál látott napvilágot.

A debreceni születésű Térey János író, költő ma ünnepelné 50. születésnapját. Halála előtt önéletrajzi kötetén dolgozott, közölt is belőle néhány fejezetet Egy cívis vallomásai címmel, ám azt senki sem tudta, hogy a kötet jelentős részével el is készült. Bár az emlékiratot lezárni már nem volt ideje, az egész struktúráját kidolgozta. A most megjelent Boldog-ház, Kétmalom utca – Egy cívis vallomásai című könyvből megismerhetjük Térey gyermekkorát, illetve fiatal éveinek megpróbáltatásait.

