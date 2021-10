Koncz Zsuzsa végre eljut Dunaszerdahelyre

Török Adrienne (elóKONCERT) arról tájékoztatta lapunkat, hogy a koncertet egészen biztosan megtartják, és hogy már a másfél évvel ezelőtti első terminusra is szinte minden jegy elkelt. Paradox módon akkor pont a várható teltház miatt nem valósulhatott meg a koncert, mert a járványügyi intézkedések ezt nem tették lehetővé.

Koncz Zsuzsa azóta egy új albumot is kiadott Szabadnak születtél címmel, azaz talán még jól is járnak a nézők, hiszen olyan dalok is elhangozhatnak hétfőn a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központban, amelyeket másfél évvel ezelőtt nem hallhattak volna.

A legendás énekesnő Ki Mit Tud?-nak köszönhetően gimnazistaként egyik napról a másikra lett ismert, még gimnazistaként. A színpadon töltött évtizedek alatt megőrizte sajátos stílusát, előadásmódjára a bensőséges hang, a harmónia, erős kisugárzás jellemző. Több dala klasszikusnak számít, és sok megzenésített verset is énekelt. A hivatalos diszkográfia alapján 76 kislemezt, 40 nagylemezt, számos válogatásanyagot jelentetett meg, több lemeze látott napvilágot Németországban, Lengyelországban, Franciaországban és Oroszországban is. 2006-ban megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét, 2008-ban Kossuth-díjjal tüntették ki „a népszerű zene progresszív formáit a magyar és nemzetközi kultúra legjobb hagyományaival sikerrel ötvöző, maradandó értékeket létrehozó fáradhatatlan munkásságáért”.