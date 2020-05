Humanitárius listavezetők

You’ll Never Walk Alone

Manapság minden bizonnyal Thomas Moore kapitány a legnépszerűbb brit állampolgár. Egy igazi hazafi, példakép a járvány idején. A második világháborús veterán április 30-án töltötte be századik életévét. A kapitány pénzgyűjtést indított az angol nemzeti egészségügyi szolgálat (National Health Service) részére. Elhatározta, hogy április 6-tól kezdve a járókeretével összesen száz kört tesz meg a kertjében, ezzel ösztönözve adakozásra honfitársait. (Később a vállalását kétszáz körre bővítette.) Eredetileg ezer fontot akart gyűjteni. A kitűzött célt pillanatok alatt elérte, a születésnapján lezárt kampány során 32,796 millió font gyűlt össze. Thomas Moore időközben a brit dallista élét is megjárta a You’ll Never Walk Alone című sláger új változatának a közreműködőjeként. Az átiratot Michael Ball angol színész, énekes, műsorvezető adja elő a veteránnal és egy egészségügyi dolgozókból álló, The Voices of Care Choir nevű kórussal. A felvétel rajt-cél győzelmet aratott az Egyesült Királyságban, 81 829 példánnyal. Ennek bevételét szintén az angol nemzeti egészségügyi szolgálat, pontosabban annak jótékonysági szervezete kapja meg. Moore kapitány rekordot állított fel, ő a legidősebb, aki elfoglalta a brit dallista csúcsát.

Az alapanyag, a You’ll Never Walk Alone a zenetörténet egyik örökzöldje. A zenéjét Richard Rodgers komponálta, a szövegét Oscar Hammerstein II írta az 1945-ben bemutatott Carousel című musicalhez, amely Molnár Ferenc 1909-es Liliom című drámájának az átdolgozott, zenés változata. A zeneszám nagyon népszerű volt a második világháborút követő években, mert a hozzátartozóikat, barátaikat elvesztett emberek érzéseit fejezi ki, és némi vigaszt nyújt nekik. (You’ll Never Walk Alone magyarul: Sosem leszel egyedül.) Rengeteg híresség énekelte el, többek között Elvis Presley és Frank Sinatra is. A Pink Floyd 1971-ben kiadott Meddle című nagylemezén is felcsendül, a Fearless című tételben. A legismertebb verzióját a Gerry and the Pacemakers jegyzi – a liverpooli beategyüttes 1963 őszén négy hétig tanyázott vele a brit lista élén. A You’ll Never Walk Alone a Liverpool futballklub indulója.



Times Like These

A másik dal, a Times Like These eredetijét a Foo Fighters játssza – a seattle-i rockzenekar 2002-ben megjelent One by One című albumán található. Az új verzió előadója a Live Lounge Allstars nevű csapat, amelyet a BBC Radio 1 verbuvált napjaink vezető pop-rock sztárjaiból. Többek között Anne-Marie, Jess Glynne, Ellie Goulding, Dua Lipa, Mabel, Rita Ora, Chris Martin (Coldplay), Sean Paul, Rag’n’Bone Man és Dan Smith (Bastille) szerepel benne. A Foo Fighters két tagja, Dave Grohl és Taylor Hawkins is közreműködik az átdolgozásban. Az otthon rögzített felvételeket Fraser T. Smith gyúrta dallá. A producer elképzelése az volt, hogy a hangzás ne legyen túl profi, legyen „otthoni munka”, és a Foo Fighters zeneszámától lassúbb, nyugodtabb, akusztikus változat készüljön. A bevételt a BBC Children in Need és a Comic Relief kapja meg – a két szervezet a szigetországban mélypontra jutott embereken próbál segíteni. A jogdíjakból befolyt összeg a WHO Covid-19 szolidaritási alapját gazdagítja.

A Times Like These átiratának a videóklipje a BBC The Big Night In című jótékonysági műsorában debütált. A résztvevők az otthonaikban felvett videók formájában jelennek meg benne. A bemutatót követő tizenkét órában 43 ezren vásárolták meg a dalt letölthető formátumban, és a másnap kiadott brit lista 5. helyére iratkozott fel. A következő héten 66 164 példánnyal átvette a vezetést.

A sláger eredetije Dave Grohlnak, a Foo Fighters frontemberének azt az időszakát dolgozza fel, amikor még nem tudta eldönteni, hogy a pályafutását ebben az együttesben folytassa-e, vagy legyen újra dobos egy másik zenekarban, ahogyan a Nirvana idejében.

E két dal sikere is azt mutatja, hogy a Covid-19 komoly hatással van nemcsak a zeneipar résztvevőinek életére és munkájára, hanem a slágerlisták alakulására is.