A Dal 2019 - Petruska reagált a plágiumvádra

Mint arról korábban beszámultunk, Petruskát kizárták, mivel a szakértői vélemény szerint Petruska idei versenydala, a Help Me Out of Here hangneme, tempója, hangszerelése, harmóniastruktúrája, jellemző basszusmenete, dallamkezelése megegyezik a Vampire Weekend amerikai zenekar White Sky című szerzeményével.

A zenész reakciójában leírja, hogy

Mivel a dalom a popzenében használt 3 legalapvetőbb dúr hármashangzatra épül, és a blues zenékre is jellemző shuffle ritmusban van, ha valaki minden áron találni akar valamit, könnyen fog. Ez azonban nem jelent automatikusan plágiumot. A szakértői véleményt elolvastam, a műsorkészítők döntését tisztelettel tudomásul vettem. Mindezzel együtt vitatkozom az ítélettel. Nem kívánom visszaküzdeni magam A Dal 2019 mezőnyébe, azonban nem hagy nyugodni, hogy dalszerzőként egy ilyen méltatlan helyzetbe kerültem.

