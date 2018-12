Hol szabtuk el a rendszerváltást

Soóky László ezúttal is rólunk beszél. Egy közösség erejéről, erőtlenségéről, elpuskázott lehetőségei(nk)ről és szánalmasnak tűnő jövőnkről is. A nagy (cseh)szlovákiai magyar forradalmi gulyáspartit, a szerző mesélőszínházi trilógiájának harmadik részét szombaton mutatták be Pozsonyban.

Juhász Katalin