Elmarad a GIMISZ bemutatója

A GIMISZ Diákszínpad március 25-re tervezett bemutatója, A hírnév ára betegség miatt elmarad, illetve későbbi időpontban, április 26-án, 19 órától láthatja a közönség.

A színjátszócsoport rendezője, Bajkai Csengel Mónika interjúnkban épp arról beszélt, hogy a koronavírus-járvány miatt lassan, vontatottan zajlott a próbafolyamat, mert szinte mindig volt valaki karanténban a szereplők közül.

"Csodálatos megélni most a próbafolyamat végét, azt, amikor már tényleg látjuk a fényt az alagút végén, és remélhetőleg most már egészséges is lesz mindenki, mert a diákszínjátszók nagy többsége már átesett ezen a betegségen. Azt látjuk, hogy a járványügyi korlátozások már gyakorlatilag nem is léteznek, így a kulturális rendezvényekre a létszámkorlát sem vonatkozik. Ezek most valóban nagyon boldog pillanatok a GIMISZ életében"- mondta a rendező.

Reméljük, ezt az újabb akadályt is legyőzi a csoport, és áprilisban teljes díszben, élő zenével tudják bemutatni a Fame című musical magyar változatát.