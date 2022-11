Elhunyt Kubička Kucsera Klára

Léván született, a pozsonyi Comenius Egyetemen és a prágai Károly Egyetemen végezte tanulmányait. Pályafutása során több mint 70 építészeti és képzőművészeti kiállítás anyagát állította össze, sokat foglalkozott hazai magyar művészek munkáival.

Mint mondta, négy arca volt – az építészet, a műemlékvédelem, a kortárs művészet, valamint a pedagógiai és a galériákkal folytatott tevékenység. Amikor 1960-tól fokozatosan pályára léptek a szlovákiai magyar művészek, akik elsősorban a pozsonyi főiskoláról kerültek ki, és akikhez barátság fűzte, velük is foglalkozni kezdett. 1989-ben társaival megalapította a Csehszlovákiai Magyar Képzőművészek Társaságát. Szakmai munkájával és kapcsolataival folyamatosan a közösségépítést szolgálta. Eközben mindig odafigyelt a politika eseményekre. „Mélyen átéltem ’56-ot, ’68-at és ’89-et, de nem álltam be soha egyetlen pártba sem. A művészetek, a kultúra híve, embere és százszázalékos elkötelezettje vagyok. A kultúra nem követheti föl és le a politika szinuszgörbéjét. Nem szorulhat a politika béklyójába, a maga útján kell haladnia. 1989 nagyszerűsége, hogy kirepültünk a kalitkából. Bár tapasztalom, sokszor még ma is különböző, szakmai vagy országhatárokkal szabott kalitkákban élünk. Mérlegeljen mindenki, nem él-e kalitkában! És ha él, és úgy érzi, jó lenne belőle kikerülni, tegye meg, mert nem jó benne! – fogalmazott Kubička Kucsera Klára.

Nyolcvanon túl sem tétlenkedett: lakóhelyén, Besztercebányán, a Hudec László Építész Központban létre hozta a híres építész életművét bemutató állandó kiállítást.

Kutatói, szakírói és kiállításkurátori, valamint szervezői tevékenységét több díjjal ismerték el, utoljára 2020-ban a köztársasági elnök a Pribina-kereszt második fokozatával tüntette ki Szlovákia kulturális fejlődéséhez való kiemelkedő hozzájárulásáért.