Elhalasztott filmbemutatók, új dátumok

A minap a Universal stúdió jelentette be, hogy nem tartja meg a tervezett időpontban a Broadway-musical alapján Stephen Daldry rendezésében készülő Wicked premierjét: pedig a zenés történettel az eredeti tervek szerint egyébként is csak 2021 karácsonyán találkozhatunk volna a mozikban. A stúdió ezzel együtt igyekszik saját gyártású karácsonyi moziról gondoskodni: a Wicked helyére a forgalmazási naptárban a Sing 2 című animációs filmet sorolta be. Minden bizonnyal ez a csere azért lehetséges, mert az animáció kevesebb stábtag alkalmazását igényli, nem beszélve az esetleges színészi jelenlétről a forgatási helyszíneken.

Animációs produkció csúszására is lehet még így is példát említeni, a Minyonok: Gru színre lép című animáció készítésébe keményen beleszólt a járványhelyzet, ami miatt nem tudják befejezni a tervezett időre, ezért a film idei nyári bemutatását jövő év júliusára tették át.

Igazi nyári csemegének tartogatták a Top Gun című filmhez készült folytatást, de a bemutatót elhalasztották, a Top Gun: Maverick címmel forgatott produkciót karácsonyi slágerként december végén tervezik bemutatni az Egyesült Államokban. A légi akciókban bővelkedő Top Gun Tom Cruise-zal a főszerepben a 80-as évek nagy mozisikere volt. Nemcsak a film aratott, nagy sláger lett magyar szöveggel A világ tetején című dala is. Tom Cruise-t stílusosan szólva akcióhősként ez az érzelmekre is erősen ható film repítette a világhírnév felé. Vakmerő elit vadászpilótát alakít benne, a folytatásban pedig pilótaoktatóként viszi a prímet.

A Los Angelesből érkező ilyen jellegű hírek a hazai forgalmazási naptárt is teljesen felborítják. Nemcsak a bemutatók elmaradása, hanem a kialakult helyzetre való olyan reagálás is például, hogy egy új filmet röviddel a mozibemutató után digitálisan is elérhetővé tesznek (bár már ez is egy korábbi állapotot tükröz): ahogy ez a Disney és a Pixar legújabb animációs filmjével, az Előre című családi animációval történt.

Ám nem csak a nemzetközi filmpiacról várt produkciók érkeznek később, köztük a Wonder Woman 1984, a Halálos iramban 9, a Szellemirtók: Az örökség és az új James Bond-film, a Nincs idő meghalni. Átmeneti időre a már elkészült új hazai filmeket is „dobozba” kényszeríti a járvány. Ivan Ostrochovský Szolgálók című drámájának világpremierjét még sikerült megtartani a Berlinalén, majd a Febiofest nyitófilmje lett volna március 11-én, de mivel a szemle elmaradt, a film hazai bemutatóját a bársonyos forradalom évfordulójához igazítva, novemberre halasztották.