Dolly Parton nem kér a dicsőségből

A 76 éves Dolly Parton idén felkerült a Rock and Roll Hírességek Csarnokának szűkített listájára, azaz tizenhat másik jelölttel együtt neki is esélye van bekerülni a rock halhatatlanjai közé. Ő azonban nem vágyik oda.

A country-legenda közösségi oldalán arra kérte az illetékeseket, hogy töröljék a jelölését, mert nem érzi úgy, hogy a zenéjének köze lenne a rock and roll műfajához, és nem akarja rontani mások esélyeit. Ugyanakkor megjegyezte, hogy a jelölés arra inspirálja őt, hogy a jövőben végre csináljon egy rocklemezt, rockrajongó férje kívánságát teljesítve.

A Hírességek Csarnokának vezetését – úgy tűnik – felkészületlenül érte ez a reakció, vagy nem értenek egyet Dolly Partonnal, mivel az énekesnő neve továbbra is szerepel a shortlisten. A dicsőségcsarnokba évente hat-hét előadót és zenekart iktat be egy szakmai kuratórium. Alapfeltétel, hogy legalább 25 évnek kell eltelnie az illető első lemezének megjelenése és a beiktatás közt. Kezdetben a rock műfaj dominált, később egyre több pop- és rapelőadót iktattak be, mondván, hogy a könnyűzene folyamatosan változó világában rájuk is érvényes, hogy munkásságukkal fontos értékeket hoztak létre