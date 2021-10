Biztonságban a fiatal afgán zenészek

A kimenekítettek között van a tavalyelőtt hazánkban is járt, kizárólag nőkből álló Zohra zenekar tagjainak többsége is, akiket Portugália fogad be. Összesen 235-en hagyták el Afganisztánt vasárnap, ez volt az eddigi legnagyobb ilyen jellegű akció.

A tálibok előző uralma idején, 1996 és 2001 között a zenét betiltották. A mostani tálib vezetés még nem adott ki ilyen ki rendelkezést, de a zenészek attól tartanak, ez nem sokáig várat magára, mert a tálib harcosok folyamatosan zaklatták őket, hangszereiket pedig összetörték.

Afganisztán erős zenei hagyományokkal rendelkezik, amelyeken érezhető az iráni és indiai klasszikus zenék hatása, az utóbbi húsz évben pedig a popzene is virágzásnak indult. A 2010-ben alapított afgán országos zeneakadémia épületét jelenleg fegyveresek őrzik. Az oktatók és mintegy 350 diák a radikálisok augusztusi hatalomátvétele óta nem tért vissza az intézménybe, a hangszereiket is ott kellett hagyniuk.