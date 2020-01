Billie Eilish történelmet ír

Ez a megbízás sok zenész álma, hiszen a producerek mindig olyasvalakit szemelnek ki, akit az aktuális időszak meghatározó művészének tartanak.

Billie Eilish már tavalyi bemutatkozó albuma megjelenése előtt az amerikai tinédzserek kedvence volt, azóta rakétasebességgel növekszik a népszerűsége, és a kritikusokat is sikerült meggyőznie. Hat fontos kategóriában kapott Grammy-jelölést (január 27-re virradóra derül ki, hány díjjal távozik a gáláról), és természetesen ő minden idők legfiatalabb Bond-dalszerzője. Sam Smith mindössze 23 éves volt, amikor a 2015-ös Spectre – A Fantom visszatér főcímdalát, a Writing's On The Wallt szállította, Sheena Easton pedig 22 évesen énekelte az 1981-ben bemutatott Szigorúan bizalmas (For Your Eyes Only) zenéjét.

A 25. James Bond-film, a No Time to Die (Nincs idő meghalni) bemutatója április 3-án lesz, a főcímdalt dalt ezúttal is egy hónappal a premier előtt ismerheti meg a világ.