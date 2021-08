Assziszi Szent – monodráma a stúdiószínpadon

Ez a 2020 februárjában elhunyt Soóky László utolsó monodrámája, a történeti trilógia (A nagy (cseh)szlovákiai magyar csönd, az Egy disznótor pontos leírása és A nagy (cseh)szlovákiai magyar forradalmi gulyásparti) tragikomikus epilógusa.

Ebben a játékban már nincs történelmi helyzet, sem kitörési lehetőség. A mesélő már nem valódi helyszínről tudósít, s meséli el, milyen körülmények között futott zátonyra egyik-vagy másik változtatási szándék. Ehelyett kemény, ironikus hangvételben, de önmagát sem kímélve, összegzi az elmúlt évtizedek eredményeit: eltűnődik az elhalasztott lehetőségeken, elemzi a túlélési stratégiákat, felvázolja az önfelmentés és a gyávaság következményeit.

A magyarországi rendező Telihay Péter így vall az előadásról:

„Soóky Laci utolsó színpadi szövege vádbeszéd. Ez is az eredeti címe: Assziszi szent vádbeszéde. Elkeseredett düh, kíméletlen, megátalkodott szomorúság és vitriolos irónia a kerozin Soóky szárnyaló átkainak turbináiban. A hős, aki az életét is kockára téve nekiment minden sorompónak átvitt és valóságos értelemben is, most összegez. Keserű, néha bántó, a személyeskedéstől sem mentes szövegének, mellyel népét és vezetőit ostorozza, saját sorsa és története ad hitelt.

A mi előadásunk azonban túllép a szerző által kínált kereteken. Show ez, konferansz, stand up comedy, kabaré. Egy vidéki hakniművész utolsó nagy dobása, privát küzdelem az elmúlással. A művész agóniája szimbólum: a közösség elmúlásának, hosszú agóniájának szimbóluma, melyből vétetett.”

Az előadás címszerepében Culka Ottót, a Komáromi Jókai Színház művészét láthatják a nézők, Klaudia, Assziszi aszisztense: Molnár Xénia. Az előadás zenei munkatársa Pálinkás Andrássy Zsuzsanna, a díszlet Telihay Péter tervei alapján készült. Dramaturgként Varga Eme-se dolgozott a produkcióban.

Részlet az dráma szövegéből: „A gyávaság kisebbségi létünk kulcsa. Ez a kulcs a semmi lakatján fityeg. A gyávaság nem velünk született erény, de nem ám! Anyánk nem lehetett gyáva, hiszen világra hozott minket; mindegyikünket egy-egy anya. Ebbe a közegbe. Gyávaságunk szerzett gyönyör, valami pajkos idomítás részeredménye. Idomáraink idomítási eszköze a hazug, ám rendkívül szenvedélyes demagógia. Fekete mágia: gyönyörűséges rontás.”

A bemutató holnap 19 órakor kezdődik.

