A Dal 2019: A versenyből kizárt Petruska is szakértői véleményt kért

Budapest | A Dal 2019 versenyéből pláimgyanú miatt kizárt versenyző, gitáros, zenész, dalszövegíró Petruska András is kikérte egy szakértő, Erkel Ferenc- és Artisjus-díjas, a Magyar Köztársaság Érdemrend tisztikeresztével kitüntetett zeneszerző, az Artisjus Szerzői Jogvédő Iroda volt elnöke, Victor Máté véleményét a Help Me Out of Here és a White Sky dalok egyezésével kapcsolatban.

Alternatív szakvélemény

(Petruska kizárása A Dal 2019-ből)

Bár nem kísértem figyelemmel A Dal 2019 eseményeit, a Lángoló gitárok cikke felkeltette érdeklődésemet. Megvallom, személyes oka is volt ennek, hiszen Petruska András pályáját évek óta rokonszenvvel követem, s a cikkben olvasható szakvélemény elég felszínesnek hatott ahhoz, hogy ne érezzek kényszert magam is utána járni ennek a plágiumnak. Ezt olvastam a szakvéleményben:

"A két dal hangneme, tempója, hangszerelése, harmónia struktúrája, jellemző basszusmenete, dallamkezelése megegyező, ugyanaz. A Vampire Weekend dalnak a nagyon karakterisztikus refrénje is visszaköszön a Petruska dalban, amitől az egész Help Me Out of Here dal karaktere és hangulata megegyezik a White Sky-éval. Tudva, hogy sok sláger ugyanabból a limitált eszköztárból építkezik, sok szám hasonlít egymásra, mégis, esetünkben a Petruska dal fent említett paraméterei túl nagy számban megegyeznek a Vampire Weekend dallal, ezért a Help Me Out of Here című dal plágiumnak minősíthető."

A szakvélemény bizonyos paraméterek felsorolásával indul, amelyekről egy csokorba foglalva megállapítja az egyezőséget. Kezdi a hangnemmel (A-dúr), majd folytatja a tempóval. Azon kissé elmosolyodtam, hogy a hangnem és tempó egyezését egyáltalán szóba hozza. Ezeknek a plágiumhoz semmi köze. Különösen a pop- és tánczene vidékén. Ilyen egyezés ezerszámra van. De - ha már Zeneakadémia - a klasszikus zeneirodalom is tele van azonos tempójú menüettel, azonos hangnemben. Tehát ezt kár is vizsgálni. (Lopni egyébként lehet akár transzponálva is! Vagy más tempóban!)

A hangszerelés karaktere valóban nagyon hasonló. De csak a karaktere!

