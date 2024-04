Zelenszkij: Ukrajna vereséget fog szenvedni az amerikai támogatás nélkül

A mai, polarizált világban egy szerkesztőség is nehezen tud megfelelni annak, hogy a célközönségét a lehető legszélesebb mértékben képes legyen megszólítani, miközben nem adja fel az elveit. Tudom ezt jól a magunk példájából, és tisztában vagyok azzal, hogy bennünket is lehet kritizálni. Ezzel együtt is nehéz megérteni azt, hogy a Magyar Szövetség mint gyűjtőpárt (elnökén keresztül) miért sietett olyan nagyon, hogy letegye a voksát az egyik jelölt mellett, szinte közvetlenül az államfőválasztás első fordulója után. Anélkül, hogy a másik jelöltet, legalább a látszat kedvéért, meghallgatta volna.