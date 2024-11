WHO: több száz millió gyerek válik erőszak áldozatává világszerte

A konferencián bemutatott ENSZ jelentés szerint világszerte több száz millió gyermek számára a mindennapok része az erőszak, legyen szó fizikai vagy lelki bántalmazásról, akár a családon belül, vagy iskolai zaklatás formájában, a szexuális erőszakot is beleértve – ami a WHO figyelmeztetése szerint életre szóló következményekkel járhat.

A gyermekek elleni erőszakra az esetek többségében zárt ajtók mögött kerül sor. A WHO szerint a 2–17 évesek több mint fele, összesen több mint egymilliárd kiskorú tapasztal meg erőszakot éves rendszerességgel. Ötből három gyermek és serdülő tapasztal meg fizikai erőszakot otthon, valamint minden ötödik lány és minden hetedik fiú szexuális erőszakot. A kiskorúak negyedét-felét érinti a jelentések szerint a zaklatás valamilyen formája.

Becslések szerint a gyerekeknek csak a fele beszél az erőszakkal kapcsolatos tapasztalatairól, és kevesebb mint tíz százalékuk kap segítséget.

Az életre szóló következmények között szerepelhet a depresszió és a szorongás, illetve a dohányzás és a drogfogyasztás. Ennek következtében sok gyermek nem éri el a tanulási potenciálját az iskolában – folytatta a jelentés.

„Bár az erőszak megelőzhető, világszerte gyermekek milliói számára továbbra is mindennapi valóság, amely generációkon át tartó sebeket hagy maga után” – mondta Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója.

A gyermekek elleni erőszakról tartott ENSZ-konferencián (First Global Ministerial Conference on Ending Violence Against Children) 120 ország tett ígéretet a gyermekeket érő erőszak elleni fellépésére, a többi között a túlterhelt szülőknek nyújtott támogatás növelésével, egészséges szociális magatartást tudatosító, zaklatás elleni iskolai programok indításával, valamint egyes helyeken a házasságkötési korhatár felemelésével.