VIDEÓ: Ukrán traktorokkal húznak el egy méregdrága orosz rakétarendszert

Helyi ukrán civilek traktorokkal vontatnak el egy körülbelül 25 millió dollárt, azaz durván 8,6 milliárd forintot érő, csúcstechnikának számító orosz TOR-M2-es légvédelmi rakétarendszert, melyet kezelői hátrahagytak a puszta közepén.A demotivált orosz haderő egyre komolyabb technikát hagy el Ukrajnában, ukrán kézre került tegnap egy TOSz-1-es termobárikus rakéta-sorozatvető és úgy néz ki, most már egy TOR-M2-es légvédelmi rakétarendszer is.Ez azért nagyon kínos, mert a TOR-M2-es a világ egyik legmodernebb mobil légvédelmi rendszernek számít, kiválóan alkalmas drónok, cirkálórakéták és repülőgépek lelövésére. Az eszköz akár egyszerre négy ellenséges célpontot is be tud fogni, meg tud semmisíteni.

A Pentagon azt terjeszti, hogy több orosz katona is megadta magát vagy a saját járműveiket szabotálja, hogy elkerülje a harcokat A rossz közérzet és az üzemanyag- meg élelmiszerhiány miatt Ukrajnában több orosz katona is megadta magát, vagy a saját járműveit szabotálta, hogy elkerülje a harcokat – írja a New York Times a Pentagon egyik magas rangú tisztviselőjére hivatkozva. A tisztviselő szerint teljes orosz egységek harc nélkül letették a fegyvert, miután meglepően merev ukrán védelemmel találkoztak. Az orosz katonák jelentős része fiatal sorkatona, akit rosszul képeztek ki és rosszul van felkészülve egy ekkora támadásra. Egyes esetekben az orosz csapatok szándékosan kilyukasztották a járműveik benzintartályát, feltehetően azért, hogy elkerüljék a harcot – mondta a tisztviselő. Amerikai tisztviselők szerint ezek a tényezők segíthetnek megmagyarázni, miért halad oylanlassan Kijev felé a hatalmas orosz hadoszlop.(444, Portf.)

Брошенная техника русской армии pic.twitter.com/Vr6FzyrCbW — IgorGirkin (@GirkinGirkin) March 2, 2022