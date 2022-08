VIDEÓ: Robbantássorozat rázta meg a Krím-félszigetet

„Minden a Krím-félszigeten kezdődött – felszabadításával véget ér a háború” – jelentette ki kedd este Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, miután felrobbant a Szaki orosz légibázis Novofedorivka közelében.

Oroszország azt állítja, hogy egy lőszerraktár robbant fel csupán, és a kár minimális. A videók alapján azonban több repülőgép és katonai jármű is megsemmisült.

Video of an explosion at the Saki Airbase in Crimea. https://t.co/hlKyXDgMyu pic.twitter.com/ZU0Hz9VBrr