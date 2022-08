VIDEÓ: Pánikszerűen törték be az emberek az erdőtűz közepén a vonat ablakát

Spanyolországban már napok óta erdőtüzek tombolnak, Beyis falu közelében több mint 19 ezer hektárnyi területet emésztettek fel a lángok.

Az erdőtűz miatt mintegy kétezer helyi lakost kellett elővigyázatosságból evakuálni, a lángok további két település másfél ezer lakosát vágták el a külvilágtól.

