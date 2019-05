VIDEÓ: Hatalmas börtönlázadás Ukrajnában, menekülnek a fogvatartottak

Zavargások törtek ki a dél-ukrajnai Odessza egyik börtönében: az intézményben tűz ütött ki, tömegesen menekülnek a fogvatartottak.

A börtönhöz rendőri erősítést hívtak, a Nemzeti Gárda is kiveszi a részét az akcióban. A Dumszkaja odesszai hírportál szerint az 51. számú Déli Büntetés-végrehajtó Intézet épülete lángokban áll. Meg nem erősített információk alapján egy, de akár több fogvatartott, illetve egy börtönőr is életét vesztette a lázadás során, a rabok túszokat is ejtettek.

Az alábbi felvételeken látható, ahogy a foglyok éppen szétverik a dróthálót, a bejáratnál pedig egy jármű lángol:

További felvételek az eseményről:

(mm,MTI)