VIDEÓ: Csoda történt a pápával? Újra képes járni!

A Vatikán közzétett egy rövid videót, amelyen a hétfői fogadás látható az Apostoli Palotában. A felvételen látható, hogy Ferenc pápa felállt a tolószékből, és egy sétapálca segítségével egyedül tett néhány métert.

📹 VIDEO | Pope Francis shared that he has been able to walk for 3 days, with the help of a cane, during a meeting with Brazilian bishops on their ad limina visit. Let us continue to pray for the Holy Father's health and recovery. pic.twitter.com/69dPpQXcVv