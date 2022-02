VIDEÓ: Civilekre is lőnek az oroszok, több lakóházat találat ért

A Twitteren terjedő fotókon is videókon látható, hogy az oroszok civilekre is támadnak, több lakóházat találat ért. A Refresher portál írja, hogy a közösségi médiára egy fotó is kikerült, amelyen egy férfi állítólag fia holtteste felett sír.

A helyi média közölte, hogy az orosz tüzérség áldozatáról van szó, akik Donbasz lakosaira lőttek.

More footage of the apartment block that was hit by Russian heavy artillery in Chuhuiv, south of Kharkiv. You can see the utter devastation caused by this indiscriminate attack on a clearly civilian target.



This is a clear and unambiguous war crime.pic.twitter.com/mmCG58yUeo