VIDEÓ: Trump nem nyújtott kezet a demokrata házelnöknek, erre az összetépte az elnök évértékelő beszédét

Megtartotta évértékelőjét Donald Trump. Miután befejezte beszédét, a demokrata párti házelnök, Nancy Pelosi kezet nyújtott neki, de az amerikai elnök nem reagált a gesztusra. Az elnök kedvenc közösségi csatornáját, a Twittert ezután elárasztották a kettőjük jelenetéról szóló képek és videók.

Még rajz is készült Pelosi tépéséről:

Speaker Of The House Nancy Pelosi: "We will work to find common ground where we can, but will stand our ground where we cannot." #Resist pic.twitter.com/biIBJGZ4az

Amikor megkérdezték a házelnököt, hogy mi a véleménye Trump beszédéről, azt válaszolta, hogy:

A demokrata politikustól még egy gúnyos taps is belefért:

Major props to Pelosi for doing what I’ve always wanted to do at the end of every bullshit meeting I’ve ever had to waste my life attending. 👏🏾👏🏾👏🏾 #StateOfTheUnion pic.twitter.com/H8lZq6uSqO