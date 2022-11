VIDEÓ: 2500 ember vetkőzött meztelenre a sydney-i strandon

Spencer Tunick művész kezdeményezésére az ausztráliai Bondi strandon 2500 ember vetkőzött meztelenre. A művész az esemény által próbált rámutatni a bőrrák kockázataira, melyben Ausztrália nagymértékben érintett.

A The Guardian szerint a meztelen emberek száma előre meghatározott volt: a bőrrák Ausztráliában évente éppen 2500 áldozatot követel.

A város csupán a reggeli órákban engedélyezte a modellek ott-tartózkodását, 10 óra után pénzbírsággal fenyegették őket.

Thousands of people have bared all for photographer Spencer Tunick at Sydney's Bondi Beach. The shoot aims to remind people to get checked for skin cancer.



