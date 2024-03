Ursula von der Leyen: az Európai Bizottság javasolja a csatlakozási tárgyalások megkezdését Bosznia-Hercegovinával

A testület elnöke az Európai Parlament plenáris ülésén elmondta: a nyugat- balkáni országnak egy év alatt sikerült teljes mértékben igazodnia az uniós kül- és biztonságpolitikához, „ami döntő fontosságú a jelenlegi zavaros geopolitikai időkben”. Továbbá Szarajevó olyan fontos törvényeket fogadott el, amelyek a korrupció, az összeférhetetlenség, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésre irányulnak – hívta fel a figyelmet.

Rámutatott, hogy az ország jobban kezeli a migrációs áramlásokat is, továbbá az igazságügyi minisztérium elköteleződött, amellett hogy a volt Jugoszláviában elkövetett bűncselekményeket vizsgáló nemzetközi bíróság ítéletei bekerüljenek a nemzeti bűnügyi nyilvántartásba.

„Természetesen további előrelépésre van szükség ahhoz, hogy Bosznia-Hercegovina csatlakozhasson az unióhoz, de az ország meg fogja mutatni, hogy képes teljesíteni a tagság kritériumait” – emelte ki a bizottság elnöke.

Von der Leyen az EU-tagállamok vezetőinek jövő heti csúcstalálkozójának témait taglalva elmondta: Gázában a humanitárius helyzet egyre drámaibb, Méltatta a ciprusi elnök, Nikosz Hrisztodulidisz vezetésével megvalósuló nemzetközi összefogást, amelynek köszönhetően humanitárius segélyt szállító hajó indult el a larnakai kikötőből Gáza felé.

„Ha ez a tengeri folyosó teljes mértékben működőképes lesz, garantálhatja a Gázába irányuló segélyek folyamatos, szabályozott és erőteljes áramlását. Ez döntő mértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy az Észak-Gázában élő emberekhez ténylegesen eljussanak a segélyek” – jelentette ki.

Emlékeztetett, hogy az EU idén 250 millió euró összegű segélyt ajánlott fel a palesztinok számára, amelyet a rászoruló civilekhez kell eljuttatni, de felhívta a figyelmet, hogy a jelenlegi körülmények között a segélyek önmagukban nem oldják meg a válságot.

„Izraelnek joga van megvédeni magát és harcolni a Hamász ellen. De a civilek védelmét mindenkor biztosítani kell a nemzetközi joggal összhangban. A humanitárius segélyek megfelelő áramlásának helyreállításához azonnali humanitárius tűzszünetre van szükség” – mutatott rá.

Felhívta továbbá a figyelmet, hogy a helyzet Izrael és Libanon határán továbbra is robbanásveszélyes. „Irán, a Hamász pártfogója, továbbra is szítja a regionális feszültségeket, például a jemeni húszi terroristáknak nyújtott támogatásával, és tovább gerjeszti Oroszország Ukrajna elleni háborúját is. Az EU készen áll további szankciók bevezetésére, arra az esetre, ha Irán ballisztikus rakétákat szállít Oroszországnak” – jelentette ki.

Von der Leyen hangsúlyozta: „Tartós tűzszünet nélkül a gázai konfliktus az egész térségre átterjedhet. Itt az ideje, hogy a tagállamokkal együtt megkettőzzük erőfeszítéseinket, hogy a Hamász túszai hazatérhessenek, és a gázai emberek ne csak humanitárius segítséget kapjanak, hanem reményt is a kétállami megoldással kapcsolatban”.