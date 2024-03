Ukrán kormányzó: az orosz erők hevesen ágyúzták a zaporizzsjai régiót

A közlemény szerint egy 71 éves férfi halt meg, a sérült pedig egy 68 éves nő. A kormányzó hozzátette, hogy 11 települést ért orosz támadás, 27 lakossági bejelentés érkezett lakóépületek és infrastruktúra tönkretételéről.

Illja Jevlas, az ukrán keleti haderőcsoport szóvivője az ukrán Szabadság Rádió műsorában arról beszélt, hogy Oroszország most Kelet-Ukrajnában erősít, és komoly nagyságú haderőt csoportosított át a Donyeck megyei Csasziv Jar irányában. Szavai szerint Csasziv Jar bevételével megnyílna előttük az út Kosztyantinyivka felé. Megjegyezte, hogy a donyecki régió fő célpontja változatlanul Kramatorszk és Szlovjanszk városok peremvidéke.

Az ukrán katonai hírszerzés sajtószolgálata pénteken arról számolt be, hogy az ukrán hadsereg sikeres támadást hajtott végre előző nap egy Pancir-Sz1 típusú orosz légvédelmi rakétarendszer ellen, amelyet Oroszország a belgorodi régióba, az ukrán határtól mintegy tíz kilométerre lévő Golovcsino falu közelébe telepített. A találatot követően a légvédelmi rakétarendszer működésképtelenné vált, két orosz katona megsérült. A titkosszolgálat emlékeztett arra, hogy a Pancir-Sz1 katonai és hadiipari létesítmények fedezésére szolgál, és egy ilyen rendszer körülbelül 15 millió dollárba kerül.

Az ukrán vezérkar reggeli helyzetjelentése szerint az orosz hadsereg ukrajnai embervesztesége meghaladta a 414 ezret. Az ukrán erők csütörtökön megsemmisítettek egyebek mellett három orosz repülőgépet, 17 harckocsit, 36 tüzérségi és egy légvédelmi rendszert, valamint 26 drónt.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegramon arról tájékoztatott, hogy Ukrajna már hat állammal kötött kétoldalú biztonsági együttműködési megállapodást: Nagy-Britanniával, Németországgal, Franciaországgal, Dániával, Kanadával és Olaszországgal.

Andrij Juszov, a katonai hírszerzés szóvivője egy tévéműsorban elmondta, hogy Kijev tudomása szerint a Kreml által szervezett, Majdan-3 fedőnevű, Ukrajna elleni felforgató kampányba bevont személyek listáján szerepel Szergej Kirijenko, az orosz elnöki adminisztráció vezetőjének első helyettese, és Vlagyiszlav Szurkov, Vlagyimir Putyin orosz elnök volt tanácsadója. „Egyértelmű, hogy minden kollaboráns-áruló, akinek Moszkva menedéket nyújtott, így vagy úgy szintén be lesz vonva” – tette hozzá. Szavai szerint a listán vannak olyanok is, akik most Ukrajna területén tartózkodnak. „Ez nem jelenti azt, hogy már mind beleegyeztek a részvételbe. Ezeknek az információknak az ellenőrzése és pontosítása folyamatban van” – mondta Juszov.