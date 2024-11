Újabb régiót tarolt le az árvíz Spanyolországban

A voksokat leadták, megszámolták, megvan az Egyesült Államok 47. elnöke. De miért éppen a 47., ha ciklusból jóval több volt, az elnöki tisztséget betöltő személyből viszont kettővel kevesebb? A magyarázatot Grover Cleveland politikai pályája adja meg: eddig ő az egyetlen, aki nem két (vagy több) egymást követő ciklusban töltötte be a hivatalt. Vagy úgy is fogalmazhatnánk: ő lett az USA 22. (1885–1889) és 24. (1893–1897) elnöke. Hamarosan Donald Trump lesz a második elnök, akinek a neve mellett két sorszám is szerepelni fog.