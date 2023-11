Újabb fegyverszállítmányt küld az USA Ukrajnának

Tegnap kezdődött, november 9-ig tart az Egy világ (Jeden svet) dokumentumfilm-fesztivál Pozsonyban, melyen a világ legfrissebb dokumentumfilm-termésével találkozhatunk. Köztük olyanokkal is, melyeket tekintélyes filmfesztiválokon zsebeltek be díjakat, miközben hangsúlyos szerepet kapnak a szlovák és cseh dokumentaristák munkái is.