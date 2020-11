Trump nyert Floridában, Biden bízik a győzelemben

8:22

Váratlanul kiéleződött a helyzet a 16 elektori szavazatot adó Georgiában, ahol Trump fölényesen vezetett, azonban mostanra az előnye 50,6 százalékra olvadt, Biden pedig feljött 49 százalékra. (só)

8:20

A szavazatszámláló gépek váratlan lelassulása és a levélszavazatok miatt Wisconsinban (10 elektor) és Michiganben (16 elektor) csak magyar idő szerint szerda délre lehet szinte teljes eredmény, a trióból a legtöbb elektorral, konkrétan 20-szal kecsegtető Pennsylvania államban pedig három napon belül elfogadják a választás napján feladott levélszavazatokat is, lehet, hogy csak pénteken lesz végeredmény. A részeredmények szerint mind a három államban Trump vezet, azonban a szavazatszámlálásban mindenhol hátra vannak még a sokkal inkább a demokratáknak kedvező levélszavazatok. (Tx, só)

8:07

Reggel 8 órakor a ct24.cz cseh hírtévé szerint 224 elektori szavazatot gyűjtött be Joe Biden, 213-at pedig Donald Trump. Viszont a rendkívül sok elektori voksot adó Wisconsinban, Michiganban és Pennsylvaniában egyelőre Trump vezet, s ha ezekben az államokban nyer, akkor maradhat az elnöki székben. A győzelemhez 270 elektori szavazat kell. (só)

8:03

Türelmeseknek kell lennünk és így megvárnunk a választás végeredményét – jelentette ki a keddi amerikai elnökválasztást követően Joe Biden, a demokraták elnökjelöltje a híveinek és újságíróknak Wilmingtonban szerdára virradóra. Donald Trump elnök a Twitteren választási csalást sejtetett.

Biden úgy fogalmazott: a demokraták „jó úton haladnak a győzelem felé”. Arra kérte támogatóit, hogy őrizzék meg a győzelembe vetett hitüket.

„Győzni fogunk” – hangoztatta, hozzátéve, hogy a választások végeredménye szempontjából kulcsfontosságú Pennsylvaniában a demokraták aratnak majd győzelmet.

Joe Biden a nyugati parti államokat és a keleti partvidék északon fekvő tagállamait megnyerte, és olyan fontos államokban is győzelmet aratott az előzetes eredmények szerint, mint Arizona vagy Minnesota. A CNN és a Fox televíziók összesítése szerint a hajnali órákban – az addigi választási eredmények alapján - 238 elektor támogatására számíthatott, míg Donald Trump 213 elektort tudhatott maga mögött.

Az újraválasztásáért küzdő Donald Trump republikánus elnök – aki szintén olyan fontos tagállamokban aratott győzelmet, mint például Florida, Texas vagy Ohio – szerda éjjel a Twitteren ismételten felvetette, hogy el akarják csalni a választásokat. Nem nevezte meg, hogy kire vagy kikre gondol, de a szövegösszefüggésből egyértelmű volt, hogy politikai vetélytársaira célzott. Hozzátette: „Nem fogjuk megengedni nekik. Szavazatokat nem lehet az urnák lezárása után leadni”.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!