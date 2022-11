Továbbra is globális egészségügyi vészhelyzetet jelent a majomhimlő

Továbbra is globális egészségügyi vészhelyzetet jelent a majomhimlő, ami az Egészségügyi Világszervezet (WHO) legfőbb riasztási fokozatának felel meg – közölte kedden a WHO vészhelyzeti bizottsága.