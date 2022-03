Több helyen is tűz ütött ki Csernobil közelében

Az összesen hét, különálló lángfészek több mint 2 négyzetkilométeres területet borított el - közölte az ukrán törvényhozás. Az atomreaktor körüli terület - a valaha volt legsúlyosabb polgári nukleáris baleset helyszíne - a háború kezdete óta orosz ellenőrzés alatt áll.

A tüzek valószínűleg az orosz hadsereg támadása következtében, nevezetesen a tüzérségi belövések vagy gyújtogatás miatt keletkeztek - derült ki az ukrán tájékoztatásból.

A beszámoló valóságtartalmát független forrásból nem lehetett ellenőrizni.

A dpa német hírügynökség a jelentésében emlékeztetett arra, hogy a területen korábban már többször is volt erdő- és futótűz a múltban. Az atomerőmű romjai körül 2020 tavaszán nagyobb tüzek törtek ki. Akkoriban a hatóságok arról biztosították a lakosságot, hogy a tüzek nem jelentenek veszélyt.

