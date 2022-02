„Tankoljál inkább máshol” - üzente egy csődtől félő balassagyarmati benzinkutas a szlovák autósoknak

Lengyelországban például a benzin literjéért átlagosan 1,15, a gázolajért 1,16 eurót kérnek, így már egy 45 literes üzemanyagtartály feltöltésével is 18 eurót nyerhetünk egy tankoláson, ha ezt egy lengyel töltőállomáson ejtjük meg. Hasonló a helyzet Magyarországgal kapcsolatban is. Ott a 95-ös benzin literenkénti árplafonját 480 forintnál húzták meg, ami nagyjából 1,36 eurónak felel meg, aki így magyarországi bevásárlást tervez, annak ott mindenképp megéri feltankolni is – írtuk korábban.

Arról is beszámoltunk, hogy sokan nem állnak meg a teli tanknál, inkább hordókkal és utánfutókkal szállítják a benzint a szomszédos országokból. A 444-nek sikerült megkérdeznie erről egy balassagyarmati benzinkutast, aki elmondta, hogy egyáltalán nem örül a jelenségnek. „Sokkal nagyobb a forgalom. Napról napra egyre többen jönnek. Elkeserítő a helyzet. Már annak drukkolok, hogy tankoljál inkább máshol. A fix áron nem éri meg ennyi benzint eladni. Csak remélni tudom, hogy túléljük ezt az időszakot” – mondta a portálnak, ami arról is beszámolt, hogy a bajba jutott benzinkutakat a Mol oltajtársaság venné át. A 444 kérdésére azonban azt válaszolták, hogy egyelőre nem érkezett hozzájuk felkeresés, és idáig egyetlen benzinkutat sem vettek át.



