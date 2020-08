Számos szlovákiai szervezet siet a libanoni emberek segítségére

Gyűjtést indított a libanoni Bejrút lakosságának megsegítésére az ADRA Slovensko, a Človek v ohrození, a MAGNA és a UNICEF Slovensko. Számos szlovákiai szervezet is segít a robbanás helyszínén - tájékoztatta a TASR hírügynökséget Boba Markovič Baluchová, az Ambrela szervezet kommunikációs igazgatója.

Bejrút | Gyűjtést indított a libanoni Bejrút lakosságának megsegítésére az ADRA Slovensko, a Človek v ohrození, a MAGNA és a UNICEF Slovensko. Számos szlovákiai szervezet is segít a robbanás helyszínén - tájékoztatta a TASR hírügynökséget Boba Markovič Baluchová, az Ambrela szervezet kommunikációs igazgatója.

A MAGNA orvosi humanitárius szervezetnek mobil egészségügyi csapatai vannak az országban, és szükség esetén a fővárosba vezénylik át őket. A MAGNA bejrúti központjának épülete megrongálódott a robbanásban, de a szervezet munkatársainak nem esett bajuk.

Az ADRA Slovensko közvetlen kapcsolatban áll egy libanoni partnerszervezettel.

A szervezet irodája, amely légvonalban kb. három kilométerre van a robbanás epicentrumától, szintén megrongálódott, kitörtek az épület ablakai, leszakadt a mennyezet és teljesen tönkrement a berendezés

- mondta Markovič Baluchová.

A Človek v ohrození (ČvO) alig egy hete fejezte be egyéves projektjét a Libanonban, de most a szervezet munkatársa Bejrútba repül, hogy összehangolja a helyi családok megsegítésén dolgozók munkáját. A szervezet további két munkatársa is úton van. A Člověk v tísni szervezettel együtt összesen 30 ezer eurót különítettek el a rászorulók azonnali megsegítésére.

A szlovák katolikus jótékonysági szervezet kapcsolatba lép a Caritas Libanon partnerszervezettel, amely a sérülteket kezeli és elosztja a segélyeket.

Az UNICEF csapata a tragédia helyszínén teljesít szolgálatot, ivóvízzel látja el a bejrúti kikötőben dolgozókat, és segít az egészségügyi minisztériumnak megállapítani, milyen gyógyszerek és vakcinán maradtak a raktárában a robbanás után. A szervezet munkatársai pszichológiai segítséget is nyújtanak az érintett gyerekeknek.

Kedden (augusztus 4.) robbanás történt Bejrútban, több mint száz ember meghalt és négyezren megsérültek. A robbanás jelentős anyagi károkat okozott, különösen a kikötő területén. Számos ország sietett Libanon segítségére. A belügyminisztérium tájékoztatása szerint 18 tagú mentőcsapatot küldenek Libanonba.