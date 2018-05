Steve Bannon hősnek tartja Orbán Viktort

Budapest | Az emberek Európában is megunták, hogy Brüsszelből kapnak diktátumokat - mondta az Egyesült Államok elnökének korábbi vezető kampánystratégiája az M1 aktuális csatornának adott interjújában. Steve Bannon szerint Orbán Viktor világpolitikai szereplővé vált, ennek is tudhatók be az őt és Magyarországot ért támadások.

Az Egyesült Államokban a munkás- és a középosztály teljesen kiábrándult az országot az elmúlt 20-30 évben irányító globalista elitből, ennek tudható Donald Trump győzelme. Ez a fajta populista nacionalista fordulat azonban Európában már egy évvel hamarabb lezajlott a Brexittel - fejtette ki a kampánytanácsadó. Steve Bannon, aki szerint erőre kapott a populista nacionalizmus, az új európai mozgalom vezéregyéniségének nevezte Orbán Viktor miniszterelnököt. Úgy fogalmazott, a populista nacionalizmus két vezetője Donald Trump és Orbán Viktor. A magyar miniszterelnökről azt mondta: hősnek tartja, aki politikai tevékenységével meg is előzte Trumpot. Egy átmenetet láthatunk - hívta fel a figyelmet Bannon az elmúlt hónapok európai választásaira, arra, hogy Orbán Viktor és kormánya kétharmados támogatást kapott - amelyet forradalmi pillanatnak nevezett -, valamint az olaszországi fejleményekre. Utóbbit úgy írta le: egy jobb-, valamint egy baloldali populista párt félretette a gazdasági különbségeit, a hagyományos bal- és jobboldali paradigmát, és összefogott egy egységkormány érdekében. Steve Bannon úgy értékelt: ez óriási pillanat az európai történelemben. Beidézte Steve Bannont a Mueller-bizottság Rámutatott: az emberek megunták, hogy diktátumokat kapnak Brüsszelből, megunták a menedzseri, tudományos elitet, amely megmondja nekik, hogyan éljék az életüket. A Magyarország déli határát védő kerítésről úgy nyilatkozott: az Egyesült Államok örülne, ha ilyen védelme lenne, Orbán Viktor azzal megmentette Magyarországot attól, hogy átjáróház legyen. Steve Bannon viccnek nevezte országa déli határát, és kijelentette: "ha valaki nem tudja megvédeni a határát, akkor nincs állam", Donalt Trump pedig tudja, hogy határfalat kell építenie. Beszámolt arról is: az Egyesült Államok továbbra is szövetségesként tekint a NATO-ra, de nem teheti meg, hogy hatalmas adósságot halmoz fel a költségek fedezése érdekében, miközben például Németország a GDP-ének mindössze 1,2 százalékát költi védelemre, számos más területet helyezve a védelem elé.