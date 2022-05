Pusztító tornádó söpört végig Amerikán

A rendőrség szerint több tucat épületet tett földdel egyenlővé a vihar. Bár a kár jelentős, szombaton kora reggel a hatóságok csupán néhány könnyebb sérültről számoltak be.

A tornádóról több felvétel is felkerült a közösségi média különböző felületeire – lényegében katasztrófafilmekbe illő jelenetek játszódtak le, amit az alábbi videón is láthatnak:

'Major damage:' Tornado cuts a disastrous path near Wichita



Dozens of buildings throughout Andover were damaged when a tornado, witnessed from miles around, spun through the city last night. @ReedTimmerAccu @theScantman #KSwx https://t.co/LYBCx7xx20 pic.twitter.com/zyaKg65qq7