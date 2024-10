Programot hirdetett és „hazaszerető kormányt” ígért 2026-ra Magyar Péter, a Tisza Párt ‘56-os megemlékezésén

A Széna téri nagygyűlés az egész napos sorozat záróeseménye volt. Magyar reggel az Új Köztemető 301-es parcellájában, az 1956-os áldozatok emlékművénél koszorúzott. A Bem téren egy lengyel európai parlamenti képviselő, Michał Wawrykiewicz üdvözölte a tömeget. Az Európai Néppárt képviselője arról beszélt, hogy a lengyelek és a magyarok is ugyanazt érezték 1956-ban: szabadulni akartak az oroszoktól.

Felidézte azt is, hogy tavaly ilyenkor választás volt Lengyelországban is, ahol akkor ugyanaz az érzés fogta el, mint most, Magyarországon. Lengyelországban a PiS autokratikus kormányát váltotta le tavaly a Donald Tusk vezette ellenzék