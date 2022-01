Oroszország már a vérellátást is megtervezte Ukrajna határán

Oroszország katonai csapatösszevonása az Ukrajna melletti területeken egyre komolyabb fenyegetést jelent. Műholdfelvételek szerint már a sebesültek ellátásának, valamint a vérszállítmányok logisztikai rendszerét is kiépítették. Ez a katonai készültség egyik legmagasabb foka.

Az orosz hadsereg a hadtáp megszervezésén túl az orvosi ellátást és a vérkészletek szállítását is megoldotta a kelet-ukrajnai határ túloldalán. Ha behatolnak Ukrajna területére, a sebesülteket így a lehető leggyorsabban elláthatják – derült ki három amerikai tisztviselő a Reutersnek adott beszámolójából.

A vérkészletek felhalmozása kritikus fontosságú annak meghatározásában, hogy Moszkva készen áll-e egy invázió végrehajtására, ha Vlagyimir Putyin orosz elnök úgy döntene, hogy ezt megteszi. A mostani állapotok alapján gyakorlatilag bármikor elindíthatnak egy katonai támadást. Az Egyesült Államok hírszerzése szerint nagyon valószínű, hogy Oroszország újabb invázióra készül februárban Ukrajna ellen. A figyelmeztetések között szerepelt Joe Biden amerikai elnök előrejelzése, miszerint egy orosz támadás valószínűsíthető, valamint Antony Blinken amerikai külügyminiszter megjegyzése, miszerint Oroszország „nagyon rövid időn belül” újabb támadást indíthat Ukrajna ellen.Már mintegy 130 000 katonát vonultatott fel a Kreml a határokon, az időjárási előrejelzések szerint hamarosan átfagyhat a talaj is, ami segítheti a páncélosok benyomulását. A Pentagon szerint ekkora haderővel egész Ukrajnát is el tudná foglalni. Vlagyimir Putyin rendelkezik azokkal a katonai képességekkel, hogy fellépjen Ukrajnával szemben, de nem valószínű, hogy meghozta volna erről a végső döntést – mondta Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter. Úgy fogalmazott: „Bár nem hisszük, hogy Putyin elnök végső döntést hozott arról, hogy beveti ezeket a katonai erőket Ukrajna ellen, most egyértelműen rendelkezik ezzel a képességgel.”

(444.hu, NapiG.)