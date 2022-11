Oroszország ma túllőtt a célon

a támadás olyan erejű volt, hogy egy harmadik országban, Moldovában is megszűnt az áramellátás,

a támadás olyan erejű volt, hogy egy harmadik országban, Moldovában is megszűnt az áramellátás,

a támadás olyan erejű volt, hogy egy harmadik országban, Moldovában is megszűnt az áramellátás,