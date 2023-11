Odessza megyébe látogatott az ukrán elnök

Hol vannak azok az idők, amikor az autómárkák a nemzetközi autókiállításokon mutatták be legnagyobb újdonságaikat. Évekkel ezelőtt még a hazai kiállítások is nagy eseménynek számítottak, az idő és a koronavírus múlásával viszont jóformán ezek a kiállítások is feledésbe merültek. A márkák már nem akarnak túl sok pénzt költeni a kiállítótermek bérlésére, ezért inkább saját szervezésben mutatják be újdonságaikat, Szlovákiában is. Ezért nem csoda, hogy a Mercedes is egy magánrendezvényen mutatta meg azokat a modelleket, amelyeket a következő időszak kulcsfontosságú autóinak tart.