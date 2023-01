Nehéztankokat küld az Egyesült Államok Ukrajnának

Az Abrams szegényített urán tartalmú páncélzata 610 mm vastag hagyományos hengerelt homogén páncéllemezzel egyenértékű. Ez hasonló védettséget ad, mint a többi modern nyugati típus (például a német Leopard-2). Több találatot is elvisel, és a leghatékonyabb lövedékfajtáknak (például 120 mm-es szegényített urán páncéltörő lövedékek) és páncéltörő rakétáknak is ellenáll. Az 1991-es öbölháborúban a szovjet T-72-es harckocsik közelről leadott találatai után is üzemképesek maradtak, de a saját harckocsik tévedésből leadott saját tüzét is állták. Az M1 Abrams nyugati társaival ellentétben egyedülálló abban, hogy meghajtását egy 1500 lóerős gázturbina biztosítja. Fő fegyvere a toronyban elhelyezett – német Rheinmetall licenc alapján tervezett – 120 mm-es sima csövű löveg, amelyet három géppuska egészít ki. A harckocsi taktikai értékét nagyban növeli, hogy menet közben is képes a pontos tüzelésre

Ami viszont problémát jelent, hogy az Abrams kerozinnal megy, a Leopard viszont dízellel, és mivel könnyebb, mint az amerikai, valamivel kevesebbet is fogyaszt. Az ukrán hadsereg dízelt sokkal könnyebben tud szerezni és szállítani, mint kerozint, utóbbira nincs felkészülve. Az amerikai páncélos emellett kiterjedt karbantartási szakértelmet is igényel.

(ú)