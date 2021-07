Megtévesztő számok: miért hal meg több oltott, mint oltatlan a delta variáns okozta szövődményekben?

Az angliai statisztikák alapján a delta vírusmutáció okozta szövődményekben több oltott veszti életét, mint olyanok, akik még nem kaptak oltást. Szám szerint 92 029 delta variánssal fertőzött személyből 117-en haltak meg június 21-ig, az elhunytak közül ötvenen voltak beoltva, 38 személy pedig még nem kapott oltást.

Martin Smatana szerint a legfőbb ok az, hogy: „Angliában mindkét dózissal az 50+ csoportban körülbelül 19,56 millió embert oltottak be, és 2,07 millió olyan személy van, aki még nem kapott oltást. Az oltatlanok közül 38 személy vesztette életét, 19,56 millió beoltott emberből pedig 50-en haltak meg. Az igazság az, hogy az arányok alapján a be nem oltottak csoportjából 7,2-szer többen hunytak el, mint a beoltottakéból. Az 50 évnél fiatalabbak közül azonban eddig senki sem halt meg, aki be volt oltva – ezzel szemben hatan életüket vesztették ebből korcsoportból is, olyanok akik nem kaptak oltást” – közölte Smatana.

Az elemző továbbá kéri az embereket, hogy minél hamarabb oltassák be magukat. „Az oltás a leghatásosabb eszközünk a koronavírus elleni harcban. A vírus nem fogja megkérdezni, hogy hisz-e az oltásban, vagy ellenőrzi-e a tényeket. Ne habozzanak kérem, oltassák be magukat…” – tette hozzá Smatana.

