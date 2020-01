Mértéktartásra intett Orbán Trianon kapcsán

Mindenkit mértéktartásra intek a trianoni megemlékezések kapcsán, mert az elmúlt években olyan együttműködéseket sikerült kialakítanunk Közép-Európában, amiket nem lenne jó veszélyeztetni – erről is beszélt Orbán Viktor csütörtöki nemzetközi sajtótájékoztatóján. Mint ismert, a tavalyihoz hasonlóan ez volt az egyetlen olyan alkalom az évben, amikor a kormánykritikus média is szabadon kérdezhette a miniszterelnököt. (Bár a legnagyobb magyar hírportál, a 24.hu munkatársait így sem engedték be.) Orbán Viktor külön kiemelte, hogy Szlovákiával a V4-eken belül még szorosabbra sikerült fűzni a partnerséget és ugyanez a helyzet Szerbiával is. A miniszterelnök szerint ráadásul

most kedvező a csillagállás, hogy a régió országai még jobban együttműködhessenek, bár Trianon után „a száz év magyar magány” kora jött, mára ezt sikerült megszüntetni a térségben.

A több mint 3 órás sajtótájékoztatón Orbán Viktor többször is beszélt a Fidesz és az Európai Néppárt (EPP) viszonyáról, mint ismert, márciusban a magyar kormánypárt „önként” felfüggesztette tagságát a Jean-Claude Juncker európai bizottsági elnököt támadó plakátok miatt kialakult politikai vita következményeként. A miniszterelnök kritizálta az EPP jelenlegi vezetését, azt mondta, a Néppárt egyre jobban távolodik a kereszténydemokrata gyökereitől, egyre balosabbá és liberálisabbá válik, a Fidesz célja az, hogy belülről érjen el egy jobboldali fordulatot, de ha ez nem sikerül, akkor kilépnek és új kereszténydemokrata szövetséget próbál majd alakítani, amihez keresi a partnereket. Orbán Viktor megerősítette a Népszava csütörtöki értesülését, miszerint a közeljövőben találkozik Donald Tuskkal, a Néppárt elnökével, rajta kívül még Sebastian Kurz osztrák kancellárral és Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével is tárgyal majd. Szóba került Ukrajna is, a miniszterelnök szerint Petro Porosenko korábbi elnök alatt egy „kifejezetten magyarellenes” vezetése volt az országnak, Volodimir Zelenszkij megválasztásával abban bíztak, hogy ez változni fog, de egyelőre minden budapesti kezdeményezés ellenére sem jött össze egy magas szintű magyar-ukrán találkozó.

Szóba került Soros György is, akit Orbán Viktor „tehetséges magyar emberként” jellemzett, mint mondta, éppen az a baj, hogy Soros jó képességű, de a magyar kormány ellen dolgozik nemzetközi szinten, ők ennek mindig ellen fognak állni, innen a vita az üzletemberrel.

A Fidesz vezetését érő belső kritikákra Orbán Viktor úgy reagált, hogy pártelnökként természetesen az ő felelőssége, hogy az októberi helyhatósági választáson az ellenzék sok helyen jobb jelölteket indított, akik legyőzték az ő embereiket, a következő időszakban a Fidesz működésének javításán fog dolgozni, de „azon azért senki ne csodálkozzon, hogy egy demokráciában van ellenzék, amely le is győzheti a kormánypártot, ez így természetes”.