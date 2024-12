Meloni lemond az Európai Konzervatívok elnöki posztjáról

Vasárnap délelőtt érkezett meg Tiszacsernyőbe az a vonat, amely ezentúl Pozsonyt köti össze az ukrán fővárossal. A hiánypótló szolgáltatás a közlekedési minisztérium szerint azért is fontos, mert az utasok mindössze egy átszállással érhetik el a két fővárost, és igény szerint akár Kassán is leszállhatnak, ahol a légi közlekedést is igénybe vehetik.