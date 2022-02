Magyarország is támogatja Oroszország kizárását a SWIFT rendszerből

Tegnap még a németek, az olaszok, az osztrákok, a ciprusiak és a magyarok is ellenzték a SWIFT-es kizárást, ez azonban a mai nap megváltozott, utolsóként Magyarország is támogatja, hogy kizárják Oroszországot a SWIFT rendszerből.

A SWIFT egy üzenetküldő hálózat, amely pénzügyi intézmények ezreit köti össze világszerte, Oroszország kizárásával a pénzintézetek számára sokkal nehezebbé válna a pénzküldés az országba vagy az országból, ami hirtelen sokkot okozna az orosz vállalatoknak és külföldi ügyfeleiknek - különösen az amerikai dollárban denominált olaj és gáz vásárlóinak - írja a CNN.

⚡️Hungary now supports cutting Russia off SWIFT.



Hungary was the last EU country who opposed the measure.