Magyar Péter beül az Európai Parlamentbe

A Tisza Párt alelnöke azt is elárulta, fél év múlva újra megszavaztatja az embereket arról, hogy maradjon-e vagy menjen – írja a Telex nyomán a 24.hu.

Azzal kapcsolatban, hogy korábban azt mondta, nem ül be az Európai Parlamentbe, Magyar most úgy fogalmazott, változott a helyzet, de reméli, senki nem vitatja el tőle, hogy azon dolgozik továbbra is, hogy visszavegyék a hazát lépésről lépésre.